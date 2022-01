"Політика перемогла здоровий глузд". Український тенісист обурений видворенням Джоковича

Федеральний суд Австралії відхилив апеляцію сербського тенісиста та залишив у силі рішення про депортацію спортсмена. Новак Джокович не зможе зіграти на відкритому чемпіонаті Австралії.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський вирішив підтримати першу ракетку світу.

A very sad day in history of tennis. Its sad when politics beat common senseThe law is one for all, but interpretations are different for all. Shameful to target one because of his believes, which are different from others.