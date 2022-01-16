Найкращого тенісиста світу випроводять з Австралії за відмову від вакцинації

Новак Джокович не зможе зіграти на відкритому чемпіонаті Австралії. Федеральний суд відхилив апеляцію сербського тенісиста та залишив чинним рішення про депортацію спортсмена

Новак Джокович буде депортований з Австралії / Фото: REUTERS

Суд погодився з міністром імміграції Алексом Хоуком, який у п'ятницю анулював візу 34-річного серба після порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Marca.

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Як свої аргументи влада наводила той факт, що рішення на користь Джоковича могло б спровокувати невдоволення людей, які виступають проти вакцинації проти COVID-19 в Австралії.

Фанати підтримали Новака Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні

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