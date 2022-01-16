"Политика победила здравый смысл". Украинский теннисист возмущен выдворением Джоковича

Один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский считает несправедливым решение властей Австралии о депортации Новака Джоковича

Сергей Стаховский поддержал Новака Джоковича / Фото: Коллаж: Сегодня

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста и оставил в силе решение о депортации спортсмена. Новак Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский решил поддержать первую ракетку мира.

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"Очень печальный день в истории тенниса. Грустно, когда политика побеждает здравый смысл... Закон один для всех, а трактовки у всех разные. Стыдно нападать на одного из-за его убеждений, отличных от других", – написал Стаховский в Twitter.

A very sad day in history of tennis. Its sad when politics beat common senseThe law is one for all, but interpretations are different for all. Shameful to target one because of his believes, which are different from others. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 16, 2022

Новак Джокович будет депортирован из Австралии / Фото: REUTERS

Напомним, Новак Джокович прилетел в Мельбурн на турнир Australian Open. Однако на паспортном контроле его задержали. У властей возникли сомнения о законности оформления медотвода от прививки против коронавируса.

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Джокович попал в отель для беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Визу теннисиста аннулировали и закрыли в отеле для беженцев.

Однако суд удовлетворил апелляцию Джоковича и разрешил принять участие Открытом чемпионате Австралии.

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Но власти второй раз аннулировали визу серба, а Федеральный суд принял решение о депортации звезды мирового тенниса.