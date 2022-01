"Политика победила здравый смысл". Украинский теннисист возмущен выдворением Джоковича

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию сербского теннисиста и оставил в силе решение о депортации спортсмена. Новак Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский решил поддержать первую ракетку мира.

A very sad day in history of tennis. Its sad when politics beat common senseThe law is one for all, but interpretations are different for all. Shameful to target one because of his believes, which are different from others.