Відквиталася за поразку. Українська тенісистка обіграла чемпіонку US Open

Ангеліна Калініна пробилася до другого кола тенісного турніру WTA1000, що проходить у Мадриді

Ангеліна Калініна / Фото: Getty Images

У першому раунді престижного грунтового турніру WTA1000 Ангеліна Калініна зустрічалася зі знаменитою американкою Слоан Стівенс.

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У першому сеті українка була близька до розгрому своєї суперниці, ведучи у рахунку 5:0. Проте американка зуміла виявити характер і наздогнати Ангеліну в рахунку. Та все ж Калініна дотиснула суперницю. 7:5.

Долю другої партії вирішив брейк на подачі Стівенса. Вирішальним став десятий гейм: українка захистила гейм на власній подачі та здобула перемогу. 6:4.

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Зазначимо, що для тенісисток це була друга зустріч на корті. На US Open-2018 Стівенс обіграла Калініну за підсумками трьох сетів. Тепер українка поквиталася за свою поразку.

Американка Слоан Стівенс – екс-третя ракетка світу. У 2017 році тенісистка виграла турнір Великого шолома в одиночному розряді – US Open.

WTA. Мадрид (перше коло)

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Слоан Стівенс (США) – Ангеліна Калініна (Україна) 0:2 (5:7, 4:6)

Наступною суперницею Калініної стане іспанка Гарбіньє Мугуруса – сьома сіяна на турнірі.

Додамо, що у другий раунд турніру в Мадриді, окрім Калініної, пройшли Даяна Ястремська та Марта Костюк.

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