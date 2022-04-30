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Отквиталась за поражение. Украинская теннисистка обыграла чемпионку US Open

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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МаленькийСреднийБольшой
30 апреля, 08:49
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Ангелина Калинина пробилась во второй круг проходящего в Мадриде теннисного турнира WTA1000
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина / Фото: Getty Images

В первом раунде престижного грунтового турнира WTA1000 Ангелина Калинина встречалась с именитой американкой Слоан Стивенс.

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В первом сете украинка была близка к разгрому своей соперницы, ведя в счете 5:0. Однако американка сумела проявить характер и догнать Ангелину в счете. Но все же Калинина дожала соперницу – 7:5.

Судьбу второй партии решил брейк на подаче Стивенс. Решающим стал десятый гейм: украинка защитила гейм на собственной подаче и одержала победу – 6:4.

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Отметим, что для теннисисток это была вторая встреча на корте. На US Open-2018 Стивенс обыграла Калинину по итогам трех сетов. Теперь же украинка поквиталась за свое поражение.

Американка Слоан Стивенс – экс-третья ракетка мира. В 2017 году теннисистка выиграла турнир Большого шлема в одиночном разряде – US Open.

WTA. Мадрид (первый круг)

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Слоан Стивенс (США) – Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (5:7, 4:6)

Следующей соперницей Калинине станет испанка Гарбинье Мугуруса – седьмая сеяная на турнире.

Добавим, что во второй раунд турнира в Мадриде, кроме Калининой, прошли Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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