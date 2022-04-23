Між українцями та росіянами прірва. Відома тенісистка рознесла Рубльова

Леся Цуренко вражена та обурена відповіддю тенісиста Андрія Рубльова, який сказав, що не знає про те, що відбувається в політиці

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори Вімблдону-2022 не допустили до змагань спортсменів із Росії та Білорусь. Таким рішенням був обурений тенісист із країни-агресора Андрій Рубльов. Він спробував виправдатися, щоб йому дозволили взяти участь на великому турнірі.

Андрій Рубльов / Фото: Reuters

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" Я не політик. Я нічого не знаю, не читаю новин і не стежу за ними. Я тяжко працюю для того, щоб грати в теніс, це моя робота. У мене немає освіти, тому спробую пояснити так, як я відчуваю. Я не знаю розумних слів, особливо в такому серйозному питанні.

Леся Цуренко / Фото: AFP

Ці слова та відмазки скривдженого Рубльова сильно обурили українських тенісистів. Не стала мовчати Леся Цуренко, яка написала пост ненависті на адресу Рубльова та всієї Росії.

"Людина взагалі не цікавиться, що відбувається у її власній країні. Не цікавиться тим, що відбувається в сусідній країні. Вражаюче. Яка ж безодня між нашими державами та народами, яку я так довго не помічала! Як я жалкую про це. Я була сліпа ", – поділилася думкою Леся Цуренко у своєму Facebook .

Нагадаємо, що організатори турніру не допустили до змагань тенісистів з Росії та Білорусь. Причина – військова агресія нацих країн на території України.