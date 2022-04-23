Между украинцами и русскими пропасть. Известная теннисистка разнесла Рублева

Леся Цуренко поражена и возмущена ответом теннисиста Андрея Рублева, который сказал, что не знает о происходящем в политике

Цуренко жестко высказалась в адрес Рублева / Фото: Коллаж: Сегодня

Организаторы Уимблдона-2022 не допустили до соревнований спортсменов из России и Беларусь. Таким решением был возмущен теннисист из страны-агрессора Андрей Рублев. Он попытался оправдаться, чтобы его пустили на крупный турнир.

Андрей Рублев / Фото: Reuters

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"Я не политик. Я ничего не знаю, не читаю новостей и не слежу за ними. Я тяжело работаю для того, чтобы играть в теннис, это моя работа. У меня нет образования, поэтому я попробую объяснить так, как я чувствую. Я не знаю умных слов, особенно в таком серьезном вопросе."

Леся Цуренко / Фото: AFP

Эти слова и отмазки обиженного Рублева, сильно возмутили украинских теннисистов. Не стала молчать Леся Цуренко, которая написала пост ненависти в адрес Рублева и всей России.

"Человек вообще не интересуется, что происходит в его собственной стране. Не интересуется происходящим в соседней стране. Поразительно. Какая же бездна между нашими государствами и народами, которую я так долго не замечала! Как я жалею об этом. Я была слепа", – поделилась мнением Леся Цуренко в своем Facebook.

Напомним, что организаторы турнира не допустили до соревнований теннисистов из России и Беларусь. Причина – военная агрессия этих стран на территории Украины.