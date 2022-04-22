"Я не политик, ничего не знаю": как выглядят отмазки россиян на примере обиженного спортсмена

Теннисист из РФ Андрей Рублев попытался оправдаться, чтобы его пустили на Уимблдон. При этом спортсмен еще и обвинил правительство Великобритании

Андрей Рублев хочет играть в теннис, пока его армия уничтожает Мариуполь / Фото: Getty Images

Российские спортсмены продолжают страдать из-за войны, которую их страна развязала против Украины. Цивилизованный мир постепенно ограждает себя от любых представителей фашистской России, накладывая на них санкции и дисквалификации.

Недавно жертвами политики Путина стали теннисисты. Организаторы Уимблдона запретили спортсменам из России и Беларуси участвовать на теннисном турнире. Это не позволит приехать двум игрокам из ТОП-10 рейтинга АТР – Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву.

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При этом сами россияне, конечно же, пытаются оправдаться, чтобы участвовать в Уимблдоне. Андрей Рублев высказал свою версию, почему он не должен быть забанен на турнире Большого Шлема.

"Я не политик. Я ничего не знаю, не читаю новостей и не слежу за ними. Я тяжело работаю для того, чтобы играть в теннис, это моя работа. У меня нет образования, поэтому я попробую объяснить так, как я чувствую. Я не знаю умных слов, особенно в таком серьезном вопросе. Вчера у нас был звонок между несколькими игроками и Уимблдоном. Мы просто поговорили про ситуацию и про то, какое решение мы могли бы найти. Причины, из-за которых нам дали бан, они бессмысленны, даже нет логики. Я бы понял, если бы бан теннисистов из России и Беларуси хоть на половину процента привел к каким-то изменениям. Но это ни к чему не приведет и ничем не поможет. Это полная дискриминация нас. Думаю, это больше предложение британского правительства".

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При этом Рублев заявил, что готов отдать все призовые людям и детям, которые пострадали от войны. ПО его мнению, это может помочь остановить войну (слово, которое сам Андрей, конечно же, избегал и не произносил).

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