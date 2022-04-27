Знову "спорт поза політикою"? Долгополов розмазав російських спортсменів за зустріч із Путіним

Після повномасштабного вторгнення РФ до України більшість міжнародних організацій застосували санкції до російського спорту. Те, що представники країни-агресора отримали справедливе покарання, підтвердила чергова зустріч спортсменів з кривавим диктатором Путіним.

Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на зустріч російських спортсменів із російським диктатором. Вони, як і раніше, залишаються інструментом пропаганди.

"Олімпійська чемпіонка Вероніка Степанова, буквально, каже: "Росія на правильному шляху, і ми обов'язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді".

Російський спорт поза політикою, говорили вони. Вони не винні, говорили вони. Так звісно.



Для багатьох людей спорт не має нічого спільного з політикою. Але в Росії та Білорусі це не так. Враховуючи, що ми бачимо в Росії, їхні слова про спорт поза політикою – нісенітниця. Вони відповідальні за те, що відбувається", – заявив Олександр у своєму Twitter.