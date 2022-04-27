Знову "спорт поза політикою"? Долгополов розмазав російських спортсменів за зустріч із Путіним

Після повномасштабного вторгнення РФ до України більшість міжнародних організацій застосували санкції до російського спорту. Те, що представники країни-агресора отримали справедливе покарання, підтвердила чергова зустріч спортсменів з кривавим диктатором Путіним.
Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на зустріч російських спортсменів із російським диктатором. Вони, як і раніше, залишаються інструментом пропаганди.
"Олімпійська чемпіонка Вероніка Степанова, буквально, каже: "Росія на правильному шляху, і ми обов'язково переможемо, як перемогли на Олімпіаді".
Російський спорт поза політикою, говорили вони. Вони не винні, говорили вони. Так звісно.
Для багатьох людей спорт не має нічого спільного з політикою. Але в Росії та Білорусі це не так. Враховуючи, що ми бачимо в Росії, їхні слова про спорт поза політикою – нісенітниця. Вони відповідальні за те, що відбувається", – заявив Олександр у своєму Twitter.
So, ця Olympic champion Veronika Stepanova, себе literallyrussia є на правий трек, і будуть для того, щоб вийти як в Olympics- Alex Dolgopolov (@TheDolgo) April 26, 2022
Russias sport is out of politics they said, they are all innocent they said.
Yeah, sure pic.twitter.com/DXX8DiFBxL
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Раніше Долгополов емоційно відреагував на бан росіян на Вімблдоні. Його бажання – Росія має бути забанена у вільному світі у всьому, включаючи всі види спорту.