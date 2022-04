Знову "спорт поза політикою"? Долгополов розмазав російських спортсменів за зустріч із Путіним

Після повномасштабного вторгнення РФ до України більшість міжнародних організацій застосували санкції до російського спорту. Те, що представники країни-агресора отримали справедливе покарання, підтвердила чергова зустріч спортсменів з кривавим диктатором Путіним.

Український тенісист Олександр Долгополов відреагував на зустріч російських спортсменів із російським диктатором. Вони, як і раніше, залишаються інструментом пропаганди.

So, ця Olympic champion Veronika Stepanova, себе literallyrussia є на правий трек, і будуть для того, щоб вийти як в Olympics



Russias sport is out of politics they said, they are all innocent they said.

Yeah, sure pic.twitter.com/DXX8DiFBxL