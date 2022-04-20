Росії немає місця у вільному світі! Палаючий заклик українського спортсмена

Олександр Долгополов емоційно відреагував на бан росіян на Вімблдоні. Його бажання – виняток росіян звідусіль

Долгополов закликає ізолювати російський спорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-тенісист Олександр Долгополов повернувся до України після початку військового вторгнення Росії. Він одразу став на захист рідної країни. Долгополов вступив до тероборони Києва, а також займається гуманітарною допомогою.

Олександр Долгополов готовий захищати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Новина про усунення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону , дуже порадувала Долгополова Свої емоції Олександр висловив у своєму Twitter, де нагадав про злочинні дії російської армії на території України.

"З чуток, Вімблдон планує вчинити правильно, як це вже зробило багато видів спорту, і показати приклад правильних рішень тенісному світу. Це має припинитися, і так, росіяни несуть відповідальність за дії своєї країни, армії та лідерів, яких вони обирають протягом 20 років. Мовчати чи просто казати, що війни немає, вже недостатньо. Народ Росії має засудити це масове вбивство мирних жителів , Про який багато лідерів вже говорять як про геноцид. Тут порушуються навіть усі правила ведення війни. Масові згвалтування жінок та дітей, викрадення дітей. Так що так, доки вони не зупинять свій злочинний уряд, Росія має бути забанена у вільному світі у всьому, включаючи всі види спорту."

Орки продовжують свої злочини на території України, які торкнулися тенісу. Стало відомо, що в Ірпені рашисти розбомбили тенісний центр.