19 квітня 17:00 Про матч
Фенербахче 1
Шахтар 0
19 квітня 22:00 Про матч
Інтер 3
Мілан 0
19 квітня 22:00 Про матч
Ліверпуль 4
Манчестер Юнайтед 0
20 квітня 21:30
Клуж --
Динамо --
26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Росії немає місця у вільному світі! Палаючий заклик українського спортсмена

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 13:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександр Долгополов емоційно відреагував на бан росіян на Вімблдоні. Його бажання – виняток росіян звідусіль
Долгополов закликає ізолювати російський спорт
Долгополов закликає ізолювати російський спорт / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-тенісист Олександр Долгополов повернувся до України після початку військового вторгнення Росії. Він одразу став на захист рідної країни. Долгополов вступив до тероборони Києва, а також займається гуманітарною допомогою.

Олександр Долгополов готовий захищати Україну
Олександр Долгополов готовий захищати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Новина про усунення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону , дуже порадувала Долгополова Свої емоції Олександр висловив у своєму Twitter, де нагадав про злочинні дії російської армії на території України.

"З чуток, Вімблдон планує вчинити правильно, як це вже зробило багато видів спорту, і показати приклад правильних рішень тенісному світу. Це має припинитися, і так, росіяни несуть відповідальність за дії своєї країни, армії та лідерів, яких вони обирають протягом 20 років.

Мовчати чи просто казати, що війни немає, вже недостатньо. Народ Росії має засудити це масове вбивство мирних жителів , Про який багато лідерів вже говорять як про геноцид.

Тут порушуються навіть усі правила ведення війни. Масові згвалтування жінок та дітей, викрадення дітей. Так що так, доки вони не зупинять свій злочинний уряд, Росія має бути забанена у вільному світі у всьому, включаючи всі види спорту."

Орки продовжують свої злочини на території України, які торкнулися тенісу. Стало відомо, що в Ірпені рашисти розбомбили тенісний центр.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Рейтинг WTA
1
Іга Свьонтек Іга Свьонтек
6711
2
Барбора Крейчикова Барбора Крейчикова
4975
3
Паула Бадоса Паула Бадоса
4885
4
Аріна Соболенко Аріна Соболенко
4711
5
Марія Саккарі Марія Саккарі
4705
6
Анетт Контавейт Анетт Контавейт
4511
7
Кароліна Плішкова Кароліна Плішкова
4252
8
Деніел Коллінз Деніел Коллінз
3151
9
Гарбінє Мугуруса Гарбінє Мугуруса
3070
10
Унс Джабір Унс Джабір
3015
Опитування
Рейтинг АТР
1
Новак Джокович Новак Джокович
8340
2
Данило Медведєв Данило Медведєв
8230
3
Олександр Зверєв Олександр Зверєв
7465
4
Рафаель Надаль Рафаель Надаль
6935
5
Стефанос Циципас Стефанос Циципас
5980
6
Маттео Берреттіні Маттео Берреттіні
4945
7
Каспер Рууд Каспер Рууд
4110
8
Андрій Рубльов Андрій Рубльов
3865
9
Фелікс Оже-Альяссім Фелікс Оже-Альяссім
3625
10
Кемерон Норрі Кемерон Норрі
3440
Чекаємо на рубку!
субота, 7 травня
Сауль Альварес
Сауль Альварес

vs.

Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
Титул WBA у напівважкій вазі
субота, 23 квітня
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі

vs.

Ділліан Вайт
Ділліан Вайт
Титул WBC у надважкій вазі
субота, 16 квітня
Еррол Спенс
Еррол Спенс

vs.

Йорденіс Угас
Йорденіс Угас
Титули WBC, WBA, IBF у напівсередній вазі
Ультрас Динамо – Герой України!
Денис "Редіс" Прокопенко
Командир загону спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко захищає Маріуполь від навали орків. У мирний час він відвідував фанатську трибуну Динамо
Герой України!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Опитування
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Опитування
Формула-1. Таблиця пілотів
# Країна Iм'я Бали
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
71
2
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
37
3
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
4
Серхіо Перес

Серхіо Перес

Red Bull
30
5
Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
28
6
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
7
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
20
8
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
16
9
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Haas
12
10
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
12
11
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
8
12
П'єр Гаслі

П'єр Гаслі

AlphaTauri
6
13
Юкі Цунода

Юкі Цунода

AlphaTauri
4
14
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
15
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
1
17
Мік Шумахер

Мік Шумахер

Haas
0
18
Ленс Стролл

Ленс Стролл

Aston Martin
0
19
Ніко Гюлькенберг

Ніко Гюлькенберг

Aston Martin
0
20
Ніколас Латіфі

Ніколас Латіфі

Williams
0
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти