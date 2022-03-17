З 25 метрів влучу в голову: Долгополов після підготовки в Туреччині повернувся захищати Україну

Український тенісист Олександр Долгополов повернувся до рідного Києва і залишається захищати столицю від орків

Олександр Долгополов готовий захищати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого року Олександр Долгополов оголосив про завершення кар'єри через постійні травми. Відомий український тенісист практично зник із радарів спортивного життя. Відновити активну діяльність змусило вторгнення рашистських військ на територію України.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям на професійному рівні, Долгополов цілеспрямовано пройшов ази військової підготовки у Туреччині та вже приєднався до українських захисників столиці зі зброєю в руках. Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.

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"Дякую нашим турецьким друзям. Звичайно, за 5-7 днів я не став Рембо, але зі зброєю я вже поводжуся комфортно, а з 25 метрів у спокійній обстановці тренувань потраплю в голову в 3 з 5 випадків. Це мій будинок, і ми будемо його захищати з тими, хто залишився і допомагатимемо, чим можемо. Не збираюся засуджувати чоловіків, що виїхали. Війна – це страшно і не кожен до неї готовий, усім нам є що втрачати", – написав тенісист.

Окрім цього, Долгополов повернувся до Києва з великою партією військової допомоги для тероборони столиці України.

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Раніше взяв до рук автомат ще один український тенісист Сергій Стаховський.