России нет места в свободном мире! Горячий призыв украинского спортсмена

Александр Долгополов эмоционально отреагировал на бан россиян на Уимблдоне. Его желание – исключение русских отовсюду

Долгополов призывает изолировать российский спорт / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину после начала военного вторжения России. Он сразу стал на защиту родной страны. Долгополов вступил в тероборону Киева, а также занимается гуманитарной помощью.

Александр Долгополов готов защищать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

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Новость об отстранении российских и белорусских теннисистов от Уимблдона очень порадовала Долгополова. Свои эмоции Александр высказал в своем Twitter, где напомнил о преступных действиях российской армии на территории Украины.

"По слухам, Уимблдон планирует поступить правильно, как это уже сделали многие виды спорта, и показать пример правильных решений теннисному миру. Это должно прекратиться, и да, россияне несут ответственность за действия своей страны, армии и лидеров, которых они выбирают в течение 20 лет. Молчать или просто говорить, что войны нет, уже недостаточно. Народ России должен осудить это массовое убийство мирных жителей, о котором многие лидеры уже говорят как о геноциде. Здесь нарушаются даже все правила ведения войны. Массовые изнасилования женщин и детей, похищения детей. Так что да, пока они не остановят свое преступное правительство, Россия должна быть забанена в свободном мире во всем, включая все виды спорта".

Орки продолжают свои преступления на территории Украины, которые коснулись и тенниса. Стало известно, что в Ирпене рашисти разбомбили теннисный центр.