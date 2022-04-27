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Опять "спорт вне политики"? Долгополов размазал российских спортсменов за встречу с Путиным

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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27 апреля, 23:29
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Российские спортсмены любят строить из себя невинных жертв, при этом сами активно участвуют в российской пропаганде
Александр Долгополов выступает за отстранение россиян от всех соревнований
Александр Долгополов выступает за отстранение россиян от всех соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство международных организаций применили санкции к российскому спорту. То, что представители страны-агрессора получили справедливое наказание подтвердила очередная встреча спортсменов с кровавым диктатором Путиным.

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на встречу российских спортсменов с российским диктатором. Они по прежнему остаются инструментом пропаганды.

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"Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, буквально, говорит: "россия на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде".

Российский спорт вне политики, говорили они. Они все не виноваты, говорили они. Да, конечно.

Для многих людей ​​спорт не имеет ничего общего с политикой. Но в России и Беларуси это не так. Учитывая, что мы видим в России, их слова о спорте вне политики – чепуха. Они ответственны за происходящее", – заявил Александр в своем Twitter.

Ранее Долгополов эмоционально отреагировал на бан россиян на Уимблдоне. Его желание – Россия должна быть забанена в свободном мире во всем, включая все виды спорта.

Долгополов призывает изолировать российский спорт
Долгополов призывает изолировать российский спорт / Фото: Коллаж: Сегодня

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18
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7
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25
8
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18
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24
9
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23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
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18
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18
14:30
17
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20:40
14
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13
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10
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8
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79
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Челси Челси
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Чемпионат Испании
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Реал Реал
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2
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3
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1
Бавария Бавария
75
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Боруссия Д Боруссия Д
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3
Байер Байер
55
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
74
2
Интер Интер
72
3
Наполи Наполи
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Лига 1
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2
Марсель Марсель
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