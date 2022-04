Опять "спорт вне политики"? Долгополов размазал российских спортсменов за встречу с Путиным

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство международных организаций применили санкции к российскому спорту. То, что представители страны-агрессора получили справедливое наказание подтвердила очередная встреча спортсменов с кровавым диктатором Путиным.

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на встречу российских спортсменов с российским диктатором. Они по прежнему остаются инструментом пропаганды.

So, this Olympic champion Veronika Stepanova, says literallyrussia is on the right track, and we will for sure win like we won in the Olympics



russias sport is out of politics they said, they are all innocent they said.

Yeah, sure