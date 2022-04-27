Опять "спорт вне политики"? Долгополов размазал российских спортсменов за встречу с Путиным

Российские спортсмены любят строить из себя невинных жертв, при этом сами активно участвуют в российской пропаганде

Александр Долгополов выступает за отстранение россиян от всех соревнований / Фото: Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство международных организаций применили санкции к российскому спорту. То, что представители страны-агрессора получили справедливое наказание подтвердила очередная встреча спортсменов с кровавым диктатором Путиным.

Украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на встречу российских спортсменов с российским диктатором. Они по прежнему остаются инструментом пропаганды.

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"Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, буквально, говорит: "россия на правильном пути, и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде". Российский спорт вне политики, говорили они. Они все не виноваты, говорили они. Да, конечно.



Для многих людей ​​спорт не имеет ничего общего с политикой. Но в России и Беларуси это не так. Учитывая, что мы видим в России, их слова о спорте вне политики – чепуха. Они ответственны за происходящее", – заявил Александр в своем Twitter.

So, this Olympic champion Veronika Stepanova, says literallyrussia is on the right track, and we will for sure win like we won in the Olympics



russias sport is out of politics they said, they are all innocent they said.

Yeah, sure pic.twitter.com/DXX8DiFBxL — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) April 26, 2022

Ранее Долгополов эмоционально отреагировал на бан россиян на Уимблдоне. Его желание – Россия должна быть забанена в свободном мире во всем, включая все виды спорта.