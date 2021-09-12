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Обійшлося без підколів. Монфіс ніжно привітав Світоліну з днем народження

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
12 вересня, 15:17
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Найкращій українській тенісистці виповнилося 27 років
Світоліна і Монфис
Світоліна і Монфис

Сьогодні свій день народження святкує перша ракетка України Еліна Світоліна.

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З нагоди дня народження, чоловік Еліни Світоліної французький тенісист Гаель Монфіс ніжно привітав дружину в своєму Instagram.

"З днем народження, моя любов! З того дня, як ти увійшла в моє життя, ти стала причиною, через яку я дихаю.

Ти – зірки в моєму небі. І я б не хотів, щоб було інакше. Ти – кохання всього мого життя"- написав Монфіс в своєму привітанні.

Любляча дружина відповіла чоловікові двома сердечками.

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Трохи раніше, 1 вересня французький тенісист Гаель Монфіс відсвяткував своє 35-річчя. Українка не упустила можливості підколоти свого чоловіка стосовно його віку.

Нагадаємо, що Еліна і Гаель зіграли весілля в липні в Женеві. Гостями вечора стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.

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Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Twitter

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс
Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

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