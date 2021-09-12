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Обошлось без подколок. Монфис нежно поздравил Свитолину с днем рождения

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
12 сентября, 15:17
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Лучшей украинской теннисистке исполнилось 27 лет
Свитолина и Монфис
Свитолина и Монфис

Сегодня свой день рождения празднует первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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По случаю дня рождения, муж Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис нежно поздравил супругу в своем Instagram.

"С днём рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу.

Ты – звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было иначе. Ты – любовь всей моей жизни" – написал Монфис в своем поздравлении.

Любящая жена ответила мужу двумя сердечками.

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Немногим ранее, 1 сентября французский теннисист Гаэль Монфис отпраздновал свое 35-летие. Украинка не упустила возможности подколоть своего мужа по поводу его возраста.

Напомним, что Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Twitter

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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