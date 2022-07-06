Надаль розриває! Іспанець створив камбек на Вімблдоні і продовжив боротьбу за Великий шлем

Рафа витримав більш ніж чотиригодинний поєдинок проти Тейлора Фріца та ефектно пройшов у півфінал

Рафаель Надаль зіграє у півфіналі Вімблдону з Ніком Кірьосом

Наближаються до кінця одиночні турніри на Вімблдоні. Вже визначилися півфіналісти у чоловічій та жіночій категоріях, які змагатимуться за фінал.

Сьогодні яскраву перемогу у чвертьфіналі здобув легендарний Рафаель Надаль. 36-річний іспанець провів виснажливий поєдинок проти американця Тейлора Фріца та був на межі вильоту.

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Рафа поступився двома з перших трьох сетів (3:6 / 7:5 / 3:6), проте на жилах витяг останні два (7:5 / 7:6). Фінальний тай-брейк тривав аж 24 подачі, а сам матч трохи не дотягнув до 4,5 години.

Причому серед гри Надаль змушений був просити медичний тайм-аут. За зустріч Рафа реалізував 7 з 14 брейк-поінтів, подав 5 ейсів, а також припустився семи подвійних помилок.

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У півфіналі Надаль зіграє з австралійцем Ніком Кірьосом, який сьогодні без проблем здолав Крістіана Гаріна (6:4 / 6:3 / 7:6). У другому матчі 1/2 фіналу зіграють Новак Джокович та Кемерон Норрі.

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Рафаель продовжує зберігати шанси зібрати Великий шлем цього року. Нагадаємо, що йому вже підкорилися Australian Open та Ролан Гаррос. Попереду ще буде US Open, на який може не поїхати Новак Джокович.

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До речі, у жіночому турнірі також вже відомі усі півфіналістки. Онс Жабер зіграє проти Татьяни Марії, а Олені Рибакіній протистоятиме Симона Халеп.