Джокович знову під ударом! Легенда тенісу пропустить турнір Великого шлему

Новак Джокович навряд чи поїде на US Open. Тенісист обурений антиковідними правилами у США

Новак Джокович - один із найкращих тенісистів світу / Фото: Sky Sports

На початку року у світі тенісу спалахнув серйозний скандал через вакцинацію від ковіду. Серб Новак Джокович не захотів робити щеплення від коронавірусу, вирушивши в Австралію і вказавши хибну інформацію.

Схоже, що антиваксерська позиція може знову зіграти проти Новака. Річ у тому, що США заборонили в'їзд іноземцям, які не вакцинувалися від ковіду. Це ставить під великий сумнів участь Джоковича на US Open.

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При цьому нещепленим громадянам США дозволять зіграти на турнірі за умови постійного тестування. Ця дискримінація сильно обурила серба.

"Днями я списувався з Теннісом Сандгреном і подякував йому за публічну підтримку в цій історії. Він сказав дуже розумні речі. Якщо ви не пускаєте невакцинованих гравців з інших країн, не пускайте всіх. Де логіка з точки зору медицини, що Тенніс зможе грати, бо він громадянин США, а я не можу? Якби я мав американський паспорт або грін-карту, я б зміг зіграти. Якщо мене не допустять на US Open, це не буде кінцем світу, і ми підемо далі. Зараз я повністю зосереджений на Вімблдоні.

Зазначимо, що Новак успішно пройшов перші дві стадії турніру у Великій Британії. Спочатку Джокович виграв у Квон Су Ву (6:3/3:6/6:3/6:4), а сьогодні здолав Танасі Коккінакіса (6:1/6:4/6:2). Саме серб є головним фаворитом Вімблдону.

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До речі, перші два турніри Великого шлему (Australian Open та Ролан Гаррос) цього року залишилися за Рафаелем Надалем. Можливий пропуск US Open сербом може допомогти іспанцеві зібрати Великий шлем за рік.