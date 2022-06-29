Джоковича вновь под ударом! Легенда тенниса пропустит турнир Большого Шлема

Новак Джокович вряд ли поедет на US Open. Теннисист возмущен антиковидными правилами в США

Новак Джокович - один из лучших теннисистов мира / Фото: Sky Sports

В начале года в мире тенниса разгорелся серьезный скандал из-за вакцинации от ковида. Серб Новак Джокович не захотел делать прививку от коронавируса, отправившись при этом в Австралию и указав ложную информацию.

Похоже, антиваксерская позиция может вновь сыграть против Новака. Дело в том, что США запретили въезд иностранцам, которые не вакцинировались от ковида. Это ставит под большое сомнение участие Джоковича на US Open.

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При этом непривитым гражданам США позволят сыграть на турнире с условием постоянного тестирования. Данная дискриминация сильно возмутила серба.

"На днях я списывался с Теннисом Сандгреном и поблагодарил его за публичную поддержку в этой истории. Он сказал очень разумные вещи. Если вы не пускаете невакцинированных игроков из других стран, не пускайте всех. Где логика с точки зрения медицины, что Теннис сможет играть, потому что он гражданин США, а я не могу? Если бы у меня был американский паспорт или грин-карта, я бы смог сыграть. Если меня не допустят на US Open, это не будет концом мира и мы пойдем дальше. Сейчас я полностью сосредоточен на Уимблдоне".

Отметим, что Новак успешно прошел первые две стадии турнира в Великобритании. Сначала Джокович выиграл у Квон Су Ву (6:3 / 3:6 / 6:3 / 6:4), а сегодня одолел Танаси Коккинакиса (6:1 / 6:4 / 6:2). Именно серб является главным фаворитом Уимблдона.

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К слову, первые два турнира Большого Шлема (Australian Open и Ролан Гаррос) в этом году остались за Рафаэлем Надалем. Возможный пропуск US Open сербом может помочь испанцу собрать Большой Шлем за год.