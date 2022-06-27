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Джокович против Большого Шлема Надаля. Определился фаворит мужского турнира Уимблдона

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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27 июня, 09:18
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Сразу две первые ракетки мира пропустят турнир в Великобритании. Фаворитами считаются титулованные Новак Джокович и Рафаэль Надаль
Новак Джокович и Рафаэль Надаль
Новак Джокович и Рафаэль Надаль / Фото: Getty Images

На Уимблдоне стартуют турниры 2022 года. Главное внимание будет приковано к одиночным розыгрышам в мужском и женском сегменте. Победители турнира Большого Шлема определятся 10 июля.

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Так, букмекеры оценили расклад сил в мужском турнире. Безоговорочным фаворитом считается третий номер рейтинга ATP Новак Джокович. На сербского спортсмена выставлен коэффициент 1.70. Его основными соперниками считаются Маттео Берреттини (6.00) и Рафаэль Надаль (7.50).

ИГРОКСТРАНАКОЭФФИЦИЕНТ
Новак Джокович (3)Сербия1.70
Маттео Берреттини (11)Италия6.50
Рафаэль Надаль (4)Испания7.50
Карлос Алькарас (7)Испания10.00
Хуберт Хуркач (10)Польша14.00
Феликс Оже-Альяссим (9)Канада15.00
Ник Кирьос (45)Австралия22.00
Стефанос Циципас (6)Греция22.00
Марин Чилич (17)США33.00
Энди Маррей (51)Великобритания33.00

Украинцы не пробились в основную сетку Уимблдона. Также турнир пропустит из-за травмы второй номер рейтинга ATP Александр Зверев, а также лидер Даниил Медведев из-за санкций против России за войну в Украине.

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В прошлом сезоне победителем Уимблдона стал как раз Новак Джокович, одолевший в финале Маттео Берреттини. В этом же году оба турнира Большого Шлема (Australian Open и Ролан Гаррос) покорились Рафаэлю Надалю, который в случае победы на последних двух ивента (Уимблдон и US Open) соберет Большой Шлем.

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