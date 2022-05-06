Криза питної води. Українська тенісистка рятує Миколаїв

Леся Цуренко виділила кругленьку суму волонтерам гуманітарного штабу у Миколаєві для закупівлі питної води для мешканців та військових

Леся Цуренко допомогла Миколаєву / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська тенісистка Леця Цуренко нещодавно зізналася, що в далекому 2014 році зробила помилку, взяли участь на турнірі до Москви . Нині ж вона бере активну участь у благодійній діяльності та допомагає українцям.

Леся Цуренко / Фото: AFP

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Вже майже місяць місто Миколаїв перебуває на межі гуманітарної катастрофи. В місті пошкоджено водопровід Тому мешканці змушені шукати різні виходи, щоб видобути води, особливо питної. Підвезення технічної води відбувається для мешканців постійно, а ось питна – це величезна проблема.

Щоб якось забезпечити населення обласного центру, волонтери все більше звертаються до меценатів та простих людей із закликами про допомогу. Не залишилася осторонь одного з таких криків душі Леся Цуренко. Українська тенісистка допомогла гуманітарному штабу "Світлі справи" у закупівлі питної води.

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Про велике вкладення Лесі Цуренка для порятунку мешканців Миколаєва повідомили представили гуманітарного штабу на своїй сторінці у Instagram .

" Істотну суму на покриття видатків пожертвувала українська титулована спортсменка, вихованка місцевої тенісної школи Леся Цуренко ", – йдеться у повідомленні штабу.

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Одна з головних перемог українського тенісу зараз – це усунення від змагань російських та білоруських спортсменів, а також виключення федерацій тенісу цих країн зі складу Міжнародної федерації тенісу.