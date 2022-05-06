Кризис питьевой воды. Украинская теннисистка спасает Николаев

Леся Цуренко выделила круглую сумму волонтерам гуманитарного штаба в Николаеве для закупки питьевой воды для жителей и военных

Леся Цуренко помогла Николаеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская теннисистка Леця Цуренко недавно призналась, что в далеком 2014 сделала ошибку, поучаствовав на турнире в Москву. Сейчас же она принимает активное участие в благотворительной деятельности и помогает украинцам.

Леся Цуренко / Фото: AFP

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Уже почти месяц город Николаев находится на грани гуманитарной катастрофы. В городе поврежден водопровод, поэтому жители вынуждены искать различные выходы, чтобы добыть воды, особенно питьевой. Подвоз технической воды происходит для жителей постоянно, а вот питьевая – это огромная проблема.

Чтобы как-то обеспечить население областного центра, волонтеры все больше обращаются к меценатам и простым людям с призывами о помощи. Не осталась в стороне одного из таких криков души Леся Цуренко. Украинская теннисистка помогла гуманитарному штабу "Светлые дела" в закупке питьевой бутилированной воды.

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О крупном вложении Леси Цуренко для спасения жителей Николаева сообщили представили гуманитарного штаба на своей странице в Instagram.

"Существенную сумму на покрытие расходов пожертвовала украинская титулованная спортсменка, воспитанница местной теннисной школы Леся Цуренко", – идется в сообщении штаба.

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Одна из главных побед украинского тенниса сейчас – это отстранение от соревнований российских и белорусских спортсменов, а также исключение федераций тенниса этих стран из состава Международной федерации тенниса.