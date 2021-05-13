Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Животик йде всім: неймовірна пригода вагітної української легкоатлетки

Олена Павлова Олена Павлова
13 травня, 11:06
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Молода мама бігунка Ольга Ляхова поділилася знімками з фотосесії, коли була в положенні. І розповіла, що готова повторити, а, може, і не раз
Ольга Ляхова зі своїм коханим Євгеном
Ольга Ляхова зі своїм коханим Євгеном / Фото: Instagram

9 травня знаменита українська легкоатлетка, дворазова чемпіонка Європейських ігор Ольга Ляхова, розповіла, що стала мамою . А тепер поділилася фото своєї вагітності, яку назвала самим чудовим пригодою свого життя. І не проти великої родини.

Реклама

Читайте також: "Хочеться плакати": знаменита легкоатлетка показала "убитий" стадіон в Кременчуці

"Цей період – вагітність, саме чудове пригода, яке мені довелося пережити. І ці незабутні емоції ми ще обов'язково повторимо, а може і не раз. Ламаємо стереотипи. Вагітність може бути дуже активною і спортивної", – написала Ольга в своєму Instagram

"Як тобі йде животик! Олечка, ви великі з Женею – молодці! Сім'я і діти – це саме цінна медаль", – підтримала ляхів українська бігунка Ольга Бибик. "Я думаю, що животик йде всім", – відповіла молода мама.

Реклама

Відзначимо, що після 5-місячного перебування на вимушено боргом зборі в Африці Ольга тільки в серпні повернулася в Україну. До цього Ляхова навіть замислювалася про громадянство Кенії. "Мені вже починає здаватися, що це і є мій дім", – з іронією зізналася спортсменка.

Також ми розповідали, що застрягла в Африці ляхів прийняла виклик кенійського "чемпіона". Вони посперечалися: забіг на 100 метрів і на кону – 5 доларів. Ольга перемогла. "Залишилося тільки вичавити з нього ці 5 баксів", – жартувала тоді українка.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Цитата дня

Мене змія вкусила в те місце, куди потрапив м'яч

Олександр Зінченко футболіст Манчестер Сіті
Що говорив чемпіон

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти