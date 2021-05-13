Животик йде всім: неймовірна пригода вагітної української легкоатлетки

Молода мама бігунка Ольга Ляхова поділилася знімками з фотосесії, коли була в положенні. І розповіла, що готова повторити, а, може, і не раз

Ольга Ляхова зі своїм коханим Євгеном / Фото: Instagram

9 травня знаменита українська легкоатлетка, дворазова чемпіонка Європейських ігор Ольга Ляхова, розповіла, що стала мамою . А тепер поділилася фото своєї вагітності, яку назвала самим чудовим пригодою свого життя. І не проти великої родини.

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"Цей період – вагітність, саме чудове пригода, яке мені довелося пережити. І ці незабутні емоції ми ще обов'язково повторимо, а може і не раз. Ламаємо стереотипи. Вагітність може бути дуже активною і спортивної", – написала Ольга в своєму Instagram

"Як тобі йде животик! Олечка, ви великі з Женею – молодці! Сім'я і діти – це саме цінна медаль", – підтримала ляхів українська бігунка Ольга Бибик. "Я думаю, що животик йде всім", – відповіла молода мама.

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Відзначимо, що після 5-місячного перебування на вимушено боргом зборі в Африці Ольга тільки в серпні повернулася в Україну. До цього Ляхова навіть замислювалася про громадянство Кенії. "Мені вже починає здаватися, що це і є мій дім", – з іронією зізналася спортсменка.

Також ми розповідали, що застрягла в Африці ляхів прийняла виклик кенійського "чемпіона". Вони посперечалися: забіг на 100 метрів і на кону – 5 доларів. Ольга перемогла. "Залишилося тільки вичавити з нього ці 5 баксів", – жартувала тоді українка.