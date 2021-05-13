Животик идет всем: невероятное приключение беременной украинской легкоатлетки

Молодая мама бегунья Ольга Ляховая поделилась снимками с фотосессии, когда была в положении. И рассказала, что готова повторить, а, может, и не раз

Ольга Ляховая со своим возлюбленным Евгением / Фото: Instagram

9 мая знаменитая украинская легкоатлетка, двукратная чемпионка Европейских игр Ольга Ляховая, рассказала, что стала мамой. А теперь поделилась фото своей беременности, которую назвала самым замечательным приключением своей жизни. И не против большой семьи.

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"Этот период – беременность, самое замечательное приключение, которое мне пришлось пережить. И эти незабываемые эмоции мы еще обязательно повторим, а может и не раз. Ломаем стереотипы. Беременность может быть очень активной и спортивной", – написала Ольга в своем Instagram

"Как тебе идет животик! Олечка, вы большие с Женей – молодцы! Семья и детки – это самое ценная медаль", – поддержала Ляховую украинская бегунья Ольга Бибик. "Я думаю, что животик идет всем", – ответила молодая мама.

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Отметим, что после 5-месячного пребывания на вынужденно долгом сборе в Африке Ольга только в августе вернулась в Украину. До этого Ляховая даже задумывалась о гражданстве Кении. "Мне уже начинает казаться, что это и есть мой дом", – с иронией призналась спортсменка.

Также мы рассказывали, что застрявшая в Африке Ляховая приняла вызов кенийского "чемпиона".Они поспорили: забег на 100 метров и на кону – 5 долларов. Ольга победила. "Осталось только выжать из него эти 5 баксов", – шутила тогда украинка.