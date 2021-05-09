Кращий день і найважчий у житті: українська чемпіонка стала мамою

Знаменита українська легкоатлетка, дворазова чемпіонка Європейських ігор Ольга Ляхова стала мамою. 29-річна спортсменка поділилася радісною новиною в соцмережах.

"Безумовно сьогодні найкращий день і найважчий у моєму житті. Ласкаво просимо, Ніколь. 52 см і 3750 г щастя", – написала Ольга в Instagram.

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Відзначимо, що після 5-місячного перебування на вимушено довгому зборі в Африці Ольга тільки в серпні повернулася в Україну. До цього Ляхова навіть замислювалася про громадянство Кенії. "Мені вже починає здаватися, що це і є мій дім", – з іронією зізналася спортсменка.

Також ми розповідали, що застрягла в Африці Ляхова прийняла виклик кенійського "чемпіона". Вони посперечалися: забіг на 100 метрів і на кону – 5 доларів. Ольга перемогла. "Залишилося тільки вичавити з нього ці 5 баксів", – жартувала тоді українка.