Замахнулися на святе! МОК вирішив змінити олімпійський девіз

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах зібрався змінити знаменитий девіз "Швидше, вище, сильніше", він додасть ще одне слово

Нинішній глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах вирішив увійти в історію олімпійського руху нарівні з його засновником П'єром де Кубертеном. Бах зібрався змінити знаменитий девіз "Швидше, вище, сильніше".

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Бах хоче додати до девізу слово "разом", щоб фраза виглядала так: "Швидше, вище, сильніше – разом".

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Остаточне рішення буде оголошено на сесії МОК, яка відбудеться в японському Токіо через три місяці, повідомляє прес-служба комітету.

Олімпійський девіз з трьох латинських слів Citius, Altius, Fortius! вперше було виголошено французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань в його коледжі. Ці слова дуже сподобалися засновнику сучасного олімпійського руху барону П'єру де Кубертену, який вважав, що саме вони відображають мету атлетів всього світу.

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Девіз був затверджений першим Олімпійським конгресом в 1894 році зі згадуванням авторства Дідона і з'явився на титульній сторінці першого випуску офіційного бюлетеня МОК.

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