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Замахнулись на святое! МОК решил изменить олимпийский девиз

22 апреля, 19:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах собрался изменить знаменитый девиз "Быстрее, выше, сильнее", он добавит еще одно слово

Нынешний глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах решил войти в историю олимпийского движения наравне с его основателем Пьером де Кубертеном. Бах собрался изменить знаменитый девиз "Быстрее, выше, сильнее".

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Бах хочет добавить к девизу слово "вместе", чтобы фраза выглядела так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе".

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Окончательное решение будет объявлено на сессии МОК, которая состоится в японском Токио через три месяца, сообщает пресс-служба комитета.

Олимпийский девиз из трех латинских слов Citius, Altius, Fortius! впервые был произнесен французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова очень понравились основателю современного олимпийского движения барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

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Девиз был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году с упоминанием авторства Дидона и появился на титульной странице первого выпуска официального бюллетеня МОК.

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Олимпийские игры МОК Томас Бах

Источник: NEWSru.com

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