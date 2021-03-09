Закрили в готелі й не пускають додому: українські легкоатлетки зловили коронавірус у Польщі

Чотири наші спортсменки не змогли вчасно повернутися з чемпіонату Європи

У неділю в Торуні завершився континентальний форум з легкої атлетики. Як ми повідомляли, чемпіонки-красуні підняли Україну в ТОП-6 чемпіонату Європи. Прилетіти з Польщі додому наші легкоатлети мали вчора ввечері. Однак не всім вдалося вчасно вирушити в Україну.

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У трьох наших дівчат виявили коронавірус, саме тому обмежили їхнє пересування Польщею. Позитивний тест на вірус отримали Анна Рижикова, Аліна Логвиненко та Катерина Климюк, які бігли естафету 4х400 м. Крім того, оскільки спринтер Вікторія Ратникова жила в готелі в одній кімнаті з Климюк, її теж відправили на самоізоляцію. Українок закрили в готелі, де вони мусять пробути десять днів.

Про це в коментарі xsport розповів головний тренер збірної України В'ячеслав Тиртишнік:

"Повторний тест підтвердив результат першого. Дівчат перевезли в готель, там все нормально. Звичайно, тільки виходити поки нікуди не дозволяють. Ми будемо намагатися все робити для того, щоб забрати їх якомога швидше. Сподіваюся, що через п'ять днів будуть вже негативні тести. Хоча за правилами потрібно провести в ізоляції десять днів".

Зауважимо, що на турнірі українки оновили національний рекорд в естафеті, який тримався 24 роки!

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Нагадаємо, Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

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