Чемпіонки-красуні підняли Україну в ТОП-6 чемпіонату Європи з легкої атлетики

Наші дівчата вибороли дві золоті та одну срібну медаль

У польському місті Торунь завершився один з найбільших стартів зимового сезону – єврофорум з легкої атлетики. Збірна України завершила його з трьома нагородами в активі. Причому, їх добували тільки представниці прекрасної статі. Так вчора ввечері Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

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Також в цій дисципліні на п'єдестал піднялася наша Ірина Геращенко. А вдень раніше у стрибках в довжину перемогла Марина Бех-Романчук, показавши найкращий результат сезону.

Три медалі українок дозволили збірній піднятися на шосте місце командного заліку. Повна медальна таблиця чемпіонату Європи виглядає наступним чином.

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На вершині рейтингу опинилися Нідерланди – за рахунок більшої кількості "золота". А ось Велика Британія, хоч і завоювала аж 12 медалей, стала лише третьою з двома нагородами найвищої проби. Звертає увагу відсутність в ТОП-10 Німеччини, а Росію, нагадаємо, не допустили до турніру через допінгові скандали.

Читайте про те, що турбувало Бех-Романчук перед "золотом" Євро.

Дивіться, як Марина хвалилася своїми довгими ногами:

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