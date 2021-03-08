Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Чемпіонки-красуні підняли Україну в ТОП-6 чемпіонату Європи з легкої атлетики

8 березня, 10:06

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наші дівчата вибороли дві золоті та одну срібну медаль

У польському місті Торунь завершився один з найбільших стартів зимового сезону – єврофорум з легкої атлетики. Збірна України завершила його з трьома нагородами в активі. Причому, їх добували тільки представниці прекрасної статі. Так вчора ввечері Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи зі стрибків у висоту.

Реклама

Також в цій дисципліні на п'єдестал піднялася наша Ірина Геращенко. А вдень раніше у стрибках в довжину перемогла Марина Бех-Романчук, показавши найкращий результат сезону.

Три медалі українок дозволили збірній піднятися на шосте місце командного заліку. Повна медальна таблиця чемпіонату Європи виглядає наступним чином.

Реклама

На вершині рейтингу опинилися Нідерланди – за рахунок більшої кількості "золота". А ось Велика Британія, хоч і завоювала аж 12 медалей, стала лише третьою з двома нагородами найвищої проби. Звертає увагу відсутність в ТОП-10 Німеччини, а Росію, нагадаємо, не допустили до турніру через допінгові скандали.

Читайте про те, що турбувало Бех-Романчук перед "золотом" Євро.

Дивіться, як Марина хвалилася своїми довгими ногами:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

легка атлетика Чемпіонат Європи Марина Бех Ірина Геращенко легкоатлетка медальний залік Ярослава Магучіх
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто
Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхтоІнші
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світу
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світуІнші
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонів
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонівІнші
"Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"Інші
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватися
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватисяІнші
Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без неї
Тіло богині і побиті ноги: найкрасивіша плавчиха світу любить фото в білизні і без неїІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти