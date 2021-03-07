Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Українка Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи!

7 березня, 20:53

Олег Люлька Олег Люлька

Це найбільший титул в кар'єрі 19-річної Ярослави

Ярослава Магучіх виграла перше в своїй кар'єрі "золото" чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні в Польщі! 19-річній українській стрибунці у висоту підкорилася позначка в 2.00 метри.

Реклама

Магучіх намагалася подолати і 2.07, що стало б її особистим рекордом і новим національним рекордом України, але безуспішно. Хоча третя спроба була дуже близька до успіху.

Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

"Срібло" – у іншої українки Ірини Геращенко (1.98). "Бронзу" взяла Елла Юнніла з Фінляндії (1.96).

Реклама

Секс-символ українського спорту Юлія Левченко, подолавши планку на висоті 1.94, посіла четверте місце.

Нагадаємо, незважаючи на свій юний вік, Ярослава Магучіх вже може похвалитися перемогами на етапі "Діамантової Ліги", "сріблом" чемпіонату світу, абсолютним рекордом України і рекордом світу у віці до 20 років (206 см), а відтепер – і "золотом" європейської першості!

Дивіться яскраві фото Ярослави Магучіх

Реклама

Додамо, що напередодні чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину стала Марина Бех-Романчук. В останній спробі з найкращим результатом світового сезону українка перевершила конкурентку з Німеччини.

Реклама

Дивіться, як Магучіх встановлювала рекорд України

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

легка атлетика перемога Стрибки у висоту Ярослава Магучіх

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхто
Лукашенко офіційно передав владу синові. Такого не очікував ніхтоІнші
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причина
Тренер олімпійських чемпіонок покінчив життя самогубством. Відома причинаІнші
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світу
Смертельний укол у голову: як українську зірку вбили на чемпіонаті світуІнші
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонів
Затримали російського лікаря, який ошукав сексапільну спортсменку-візочницю на 29 мільйонівІнші
"Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"Інші
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватися
Олімпійський чемпіон готовий пропустити Токіо-2020 року, щоб не вакцинуватисяІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти