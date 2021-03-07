Українка Магучіх виграла "золото" чемпіонату Європи!

Ярослава Магучіх виграла перше в своїй кар'єрі "золото" чемпіонату Європи з легкої атлетики в приміщенні в Польщі! 19-річній українській стрибунці у висоту підкорилася позначка в 2.00 метри.

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Магучіх намагалася подолати і 2.07, що стало б її особистим рекордом і новим національним рекордом України, але безуспішно. Хоча третя спроба була дуже близька до успіху.

Ярослава Магучих / Фото: Getty Images

"Срібло" – у іншої українки Ірини Геращенко (1.98). "Бронзу" взяла Елла Юнніла з Фінляндії (1.96).

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Секс-символ українського спорту Юлія Левченко, подолавши планку на висоті 1.94, посіла четверте місце.

Нагадаємо, незважаючи на свій юний вік, Ярослава Магучіх вже може похвалитися перемогами на етапі "Діамантової Ліги", "сріблом" чемпіонату світу, абсолютним рекордом України і рекордом світу у віці до 20 років (206 см), а відтепер – і "золотом" європейської першості!

Дивіться яскраві фото Ярослави Магучіх

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Додамо, що напередодні чемпіонкою Європи зі стрибків у довжину стала Марина Бех-Романчук. В останній спробі з найкращим результатом світового сезону українка перевершила конкурентку з Німеччини.

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Дивіться, як Магучіх встановлювала рекорд України

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