Закомплексований боягуз! Олімпійський чемпіон різко висловився про Путіна

Не країна, а утопія – український олімпійський чемпіон Жан Беленюк, який виступає за усунення російських спортсменів від міжнародних змагань, зробив різку заяву про головного окупанта та країну-агресорку.
Беленюк у новому посту на своїй сторінці у Instagram, поділився відео з відповідним підписом:
"Це ж треба так зганьбитися, щоб закомплексований боягуз, у минулому – сірість і підставка під чемодан Собчака, взяла в заручники, перетворивши на бидло, цілу країну з багатомільйонним населенням, за дуже рідкісним винятком, якому доводиться сьогодні їхати з країни!"
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Адже бути адекватним, людиною з гідністю, мати совість, свою думку, що відрізняється від тих фекалій, що ллються з федеральних каналів, і не боятися її озвучити – переслідується по всій суворості кримінального кодексу! Читаючи колись "1984" Оруелла, ніколи не міг подумати, що це спостерігатиму на власні очі… і це буде так близько".