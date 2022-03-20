Закомплексованный трус! Олимпийский чемпион резко высказался о Путине

Народный депутат Украины Жан Беленюк не сдержал эмоций в новом заявлении о президенте оккупантов

Жан Беленюк высказался о Владимире Путине

Не страна, а утопия – украинский олимпийский чемпион Жан Беленюк, который выступает за отстранение российских спортсменов от международных соревнований, сделал резкое заявление о главном оккупанте и стране-агрессоре.

Беленюк в новом посте на своей странице в Instagram, поделился видео с соответствующей подписью:

Реклама

"Это же надо так опозориться, чтобы закомплексованный трус, в прошлом – серость и подставка под чемодан Собчака, взяла в заложники, превратив в быдло, целую страну с многомиллионным населением, за очень редким исключением, которому приходится сегодня уезжать из страны!

Читайте также: Жан Беленюк по полочкам разложил вопросы о войне для финского ТВ