Жан Беленюк добивается пожизненной дисквалификации рашистских спортсменов

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион призывает определить конкретные сроки отстранения российских спортсменов

Жан Беленюк остался в Киеве / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Единственный олимпийский чемпион из Украины в Токио-2020 Жан Беленюк продолжает войну против орков на спортивном фронте.

Народный депутат Украины принимает важные законы в Верховной Раде, а в социальных сетях призывает международные организации определить конкретные сроки отстранения российских спортсменов. Об этом Беленюк рассказал в сторис на своей странице в Instagram.

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"Спортивное сообщество должно требовать конкретных сроков исключения спортсменов из рф в международных соревнованиях! Чтобы не было так, что после нашей победы с них будут сняты все санкции. Роману Власову и подобным ему идиотам – никаких Олимпиад и чемпионатов мира/Европы пожизненно."

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов открыто выступил в поддержку рашистской агрессии. На своей странице в Instagram борец разместил символ Z из георгиевских лент.

Уже в первые дни российской агрессии, Международный олимпийский комитет (МОК) заявил об отстранении российских спортсменов от турниров и соревнований под своей эгидой. Аналогичным образом поступили почти все международные спортивные федерации.