Жан Беленюк по поличках розклав питання про війну для фінського ТБ. Усі ненавидять Росію!

Про ненависть усіх українців до агресора, про відсутність нацизму, про фейки та російських лідерів думок – відповіді фінському ТБ від спортсмена та депутата

Жан Беленюк залишився у Києві / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк у коментарі фінському ТБ розповів про російську агресію в Україні.

"Фіни знають не на словах, що таке російська агресія", – говорить олімпійський чемпіон-2020.

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Про ненависть до агресора:

"Зараз усі, і російськомовні, і україномовні, ненавидять Кремль, ненавидять Росію. Бо ті страждання, які вони нам принесли за останні 12 днів... Я у своєму найстрашнішому сні не міг подумати про те, що можлива така агресія".

Про "денацифікацію":

"Звичайно, я, як темношкірий представник українського парламенту, мабуть, найочевидніший приклад того, що Україна – толерантна країна.

Про фейки:

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"Ми теж бачимо, як у пропагандистських цілях поширюється інформація, що президент відлетів, що депутати роз'їхалися і кинули всіх напризволяще, гинути під танками. Для того, щоб уникнути подібних панічних настроїв, моя присутність позитивно позначатиметься на настрої солдатів усередині нашої країни ".

Про лідерів думок у Росії:

"Ті спортсмени, ті люди, які бездумно підтримують усі ці злочини своєї влади, вони потім про це дуже пошкодують. Тому що так бути не повинно. І коли ти лідер громадської думки, то ти маєш сам аналізувати те, що відбувається, а не вірити тому, що тобі розповідають по телевізору.

Раніше Жан Беленюк показав відео бомбардування Києва. Війська РФ розбомбили зал, де Жан займався у дитинстві баскетболом.