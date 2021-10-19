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Викинули як непотрібну собаку! З кривдницею Харлан жорстоко поступили в Росії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
19 жовтня, 18:04
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Знамениту російську шаблістку Яну Єгорян звільнили і залишили без грошей після того, як спортсменка народила дитину
Єгорян і Харлан на Іграх в Ріо-2016
Єгорян і Харлан на Іграх в Ріо-2016 / Фото: Getty Images

Дворазова чемпіонка Олімпіади 2016 року з фехтування на шаблях Яна Єгорян розповіла, як її вигнали з Центру спортивної підготовки Московської області і не платять зарплату.

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Рік тому 27-річна спортсменка зробила паузу в кар'єрі і народила дитину.

"Один з аргументів – я не приймала участь у чемпіонаті Росії, тому що була вагітна. Я ж не полетіла відпочивати на Мальдіви, а стала мамою. Якби мені здоров'я дозволяло виступати, я б не відмовилася. А так, викинули як непотрібну собаку!" – обурюється спортсменка в своєму Insatgram.

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Нагадаємо, що у півфіналі Ріо-2016 Єгорян перемогла нашу Ольгу Харлан – 15:10. У підсумку, Яна стала чемпіонкою, а Ольга виграла бронзову медаль.

Раніше ми писали, що Ольга Харлан в перервах між поєдинками слухає скандального російського виконавця.

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