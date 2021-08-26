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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Щоб завоювати медаль, довелося перемогти свого друга". Срібний медаліст про свій виступ на Паралімпіаді-2020

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 серпня, 10:27
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На шляху до срібної нагороди Артему Маньку довелося в півфіналі змагатися зі своїм другом – Андрієм Демчуком, який став паралімпійським чемпіоном в Ріо-2016
Артем Манько завоював срібло в перший день Параліпіади-2020 на Токіо
Артем Манько завоював срібло в перший день Параліпіади-2020 на Токіо / Фото: Reuters

У перший день Паралімпійських ігор-2020 у Токіо Україна завоювала п'ять срібних медалей, три з яких у фехтуванні на візках. Артем Манько став одним з перших українських медалістів.

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22-річний черкащанин у півфіналі переміг співвітчизника Андрія Демчука – чемпіона Паралімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро. Але у вирішальному поєдинку за золото Артем поступився китайцеві Лі Хао.

Паралімпійські ігри в Токіо – перші в кар'єрі Манько. Тим приємніша нагорода здобута на турнірі. Після виступу український фехтувальник дав коментар Суспільне, в якому оцінив свій виступ.

"Насправді спочатку все було чудово – я бушував емоціями. Але коли переміг свого колегу Андрія Демчука, мені стало трохи сумно . Адже він мій колега, друг, напарник. Раніше взагалі був для мене, як ідол. Він і зараз для мене ідол – в моральному, технічному плані. Сподіваюся, що досягну його висот.

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Пройшов вогонь, воду і мідні труби, кров і піт. Це було дуже важко, але воно того варте. Я дуже радий за цю медаль. Так, вона срібна, не золота, але це теж непогано ", – розповів Суспільне український фехтувальник.

Нагадаємо, що в перший день Паралімпіади-2020 у Токіо українські спортсмени завоювали 8 медалей. Перше золото принесла прапороносець збірної України Єлизавета Мерешко. Українська плавчиня у фіналі запливу на дистанції 50 метрів вільним стилем встановила олімпійський рекорд 33.11 сек.

Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлизавета Мерешко
Першу золоту медаль на Паралімпіаді-2020 виграла плавчиня Єлизавета Мерешко / Фото: Колаж: Сьогодні

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