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Вперше в історії: дві українки одночасно піднялися на п'єдестал Кубка світу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
10 грудня, 20:20
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Українські фрістайлістки успішно виступили на етапі Кубка світу у фінському Руку. Одразу дві наші землячки піднялися на медальний п'єдестал!
Анастасія Новосад і Ольга Полюк взяли медалі Кубка світу
Анастасія Новосад і Ольга Полюк взяли медалі Кубка світу

Анастасія Новосад здобула золоту медаль, а Ольга Полюк стала бронзовою призеркою. Між ними затесалася китаянка Сюй Ментао.

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Для обох спортсменок ці медалі Кубка світу стали першими у кар'єрі, повідомляє НОК України. Також уперше на п'єдестал одночасно піднялися дві українки.

Такі результати Новосад та Полюк особливо радують напередодні Оімпіади-2022 у Пекіні. Нагадаємо, що на попередній зимовій Олімпіаді єдину медаль Україні приніс фристайліст Олександр Абраменко. Зате одразу золоту!

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Олександр Абраменко
Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

До речі, раніше ми писали, що росіяни можуть залишитися без Олімпіади через путінську вакцину. Російських спортсменів не пускають на змагання з фрістайлу у США та Канаду. Ці турніри є важливими для відбору на Олімпіаду-2022.

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