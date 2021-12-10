Впервые в истории: две украинки одновременно поднялись на пьедестал Кубка мира

Украинские фристайлистки успешно выступили на этапе Кубка мира в финском Руке. Сразу две наши землячки поднялись на медальный пьедестал!

Анастасия Новосад и Ольга Полюк взяли медали Кубка мира

Анастасия Новосад завоевала золотую медаль, а Ольга Полюк стала бронзовой призеркой. Между ними затесалась китаянка Сюй Мэнтао.

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Для обеих спортсменок эти медали Кубка мира стали первыми в карьере. Сообщает НОК Украины. Также впервые на пьедестал одновременно поднялись две украинки.

Такие результаты Новосад и Полюк особенно радуют накануне Оимпиады-2022 в Пекине. Напомним, что на предыдущей зимней Олимпиаде единственную медаль Украине принес фристайлист Александр Абраменко. Зато сразу золотую!

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Александр Абраменко / Фото: Getty Images

Кстати, ранее мы писали, что россияне могут остаться без Олимпиады из-за путинской вакцины. Российских спортсменов не пускают на соревнования по фристайлу в США и Канаду. Эти турниры важны для отбора на Олимпиады-2022.