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ПРЦ-тесты на 15-градусном морозе: жуткое испытание для украинских спортсменов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
6 декабря, 12:55
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Наши лыжные акробаты приехали на Кубок мира в Финляндию. Анастасия Новосад показала в каких условиях спортсменов проверяют, не больны ли они на COVID-19
Новосад показала, как сдают тесты спортсмены
Новосад показала, как сдают тесты спортсмены

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад вместе с нашей командой сейчас находится на горнолыжном курорте Рука в Финляндии. Тут 10-11 декабря пройдет Кубок мира по лыжной акробатике.

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В своем Instagram Анастасия показала видео, как наши спортсмены сдают ПРЦ-тесты перед тренировкой. Процедура проходит на улице, где сейчас 15 градусов мороза.

"Самое худшее место, где берут тест", – подписала видео Анастасия.

А еще спортсменка запостила в соцсети красивые кадры северного сияния, которое она наблюдала в Финляндии.

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Ранее мы писали, что чемпионку мира по фристайлу выкрали в Беларуси. Александру Романовскую арестовали и оштрафовали за участие в митингах.

фристайл
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