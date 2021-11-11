Ночью выкрали, утром судили: в Беларуси устроили расправу над спортсменкой

Противница режима Лукашенко Александра Романовская нашлась, спортсменку арестовали и оштрафовали за участие в митингах

Александра Романовская

Вчера ночью, по дороге с тренировки, пропала Александра Романовская. Чемпионка мира по фристайлу и лучшая спортсменка Беларуси 2019 года.

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Оказалось, девушку в такой способ задержали правоохранители. А утром спортсменку судили.

25-летней Романовской было предъявлено обвинение в нарушении установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования. Александру оштрафовали на 2610 белорусских рублей (почти 28 000 гривен).

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После начала протестов в Беларуси в 2020 году Александра Романовская активно выражала свою гражданскую позицию. 18 августа 2020 года она подписала открытое письмо спортсменов с требованием прекратить насилие и провести повторные президентские выборы.

Ранее мы писали, что после скандала с легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио белорусским спортсменам запретили выезжать на соревнования в другие страны.