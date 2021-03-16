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Торгует наркотиками вместо участия в Кубке мира: чемпионку России задержали с героином

16 марта, 15:01

Елена Павлова Елена Павлова

Девушку задержали в Москве с расфасованными свертками

Российскую фристайлистку Анну Орловскую задержали в Москве и обвиняют в распространении наркотиков, которые были найдены при девушке. Ранее двукратный олимпийский чемпион получил пожизненное наказание за наркотики.

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26-летнюю Орловскую задержали на Рублевском шоссе 15 марта – сообщает телеграм-канал Mash. При себе у нее были семь свертков героина, которые она должна была разнести по адресам. Также у спортсменки нашли мобильные телефоны, банковские карты и связки ключей. Анна призналась, что уже успела сделать одну из так называемых закладок.

Анна Орловская

Анна Орловская

Также девушка призналась, что и сама страдает наркозависимостью уже около года. Что-то из запрещенных веществ она разносила по указанным адресам, а что-то употребляла сама. Теперь Орловской грозит до 20 лет лишения свободы.

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Орловская является чемпионкой России в слоупстайле и лыжном хаф-пайпе, входила в десятку на этапах Кубка мира. В ноябре 2013 года спортсменка была дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил и употребление запрещенных препаратов. После чего, судя по всему, пошла по наклонной.

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