Русский
$ 27,64
32,95
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Торгує наркотиками замість участі в Кубку світу: чемпіонку Росії затримали з героїном

16 березня, 15:01

Олена Павлова Олена Павлова

Дівчину затримали в Москві з розфасованими згортками

Російську фрістайлістку Анну Орловську затримали в Москві і звинувачують у розповсюдженні наркотиків, які були знайдені при дівчині. Раніше дворазовий олімпійський чемпіон отримав довічне покарання за наркотики.

Реклама

26-річну Орловську затримали на Рубльовському шосе 15 березня – повідомляє телеграм-канал Mash. При собі у неї були сім пакунків героїну, які вона повинна була рознести за адресами. Також у спортсменки знайшли мобільні телефони, банківські картки та зв'язки ключів. Анна зізналася, що вже встигла зробити одну з так званих закладок.

Анна Орловська

Анна Орловська

Також дівчина зізналася, що і сама страждає наркозалежністю вже близько року. Щось із заборонених речовин вона розносила за вказаними адресами, а щось вживала сама. Тепер Орловській загрожує до 20 років позбавлення волі.

Реклама

Читайте також: Зірка футболу продає наркотики і вмирає біля бару: екс-гравець "Реала" знявся в кіно

Орловська є чемпіонкою Росії в слоупстайлі і лижному хаф-пайпі, входила в десятку на етапах Кубка світу. У листопаді 2013 року спортсменка була дискваліфікована на два роки за порушення антидопінгових правил і вживання заборонених препаратів. Після чого, судячи з усього, пішла по похилій.

Дивіться також, як тренуються українські фрістайлісти

Стрибки українських фристайлістів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

наркотики арешти фрістайл поширення слоупстайл хафпайп
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Секунда нестриманості": Жан Беленюк потрапив до Лук'янівського СІЗОІнші
"Настав час покінчити із США. Я аплодую терористам": вогненні цитати найкращого шахіста світуІнші
"Зухвала в міні-спідниці": такою ви нашу дзюдоїстку-красуню ще не бачилиІнші
Оце так
Оце так "страва"! Cпортсменка "подала" себе на стіл повністю голоюІнші
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в Єгипті
Секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в ЄгиптіІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти