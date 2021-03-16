Торгує наркотиками замість участі в Кубку світу: чемпіонку Росії затримали з героїном

Російську фрістайлістку Анну Орловську затримали в Москві і звинувачують у розповсюдженні наркотиків, які були знайдені при дівчині. Раніше дворазовий олімпійський чемпіон отримав довічне покарання за наркотики.
26-річну Орловську затримали на Рубльовському шосе 15 березня – повідомляє телеграм-канал Mash. При собі у неї були сім пакунків героїну, які вона повинна була рознести за адресами. Також у спортсменки знайшли мобільні телефони, банківські картки та зв'язки ключів. Анна зізналася, що вже встигла зробити одну з так званих закладок.
Також дівчина зізналася, що і сама страждає наркозалежністю вже близько року. Щось із заборонених речовин вона розносила за вказаними адресами, а щось вживала сама. Тепер Орловській загрожує до 20 років позбавлення волі.
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Орловська є чемпіонкою Росії в слоупстайлі і лижному хаф-пайпі, входила в десятку на етапах Кубка світу. У листопаді 2013 року спортсменка була дискваліфікована на два роки за порушення антидопінгових правил і вживання заборонених препаратів. Після чого, судячи з усього, пішла по похилій.
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