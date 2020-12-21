Двукратный олимпийский чемпион получил пожизненное наказание за наркотики

В Норвегии вынесли вердикт по делу знаменитого лыжника Петтера Нортуга. Напомним в августе полиция остановила олимпийского чемпиона за превышение скорости, а он был под наркотиками. Рассмотрев все обстоятельства дела, судья присудил Нортугу семь месяцев тюремного заключения и пожизненное лишение прав на вождение автомобилем, сообщает nrk.no.

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Интересно, что обвинитель настаивал на восьми месяцах лишения свободы, а адвокат просил сократить до шести. В этом случае Нортуг мог бы отбывать срок на свободе, но с электронным браслетом, который фиксировал бы его передвижение.

Впрочем, "пожизненное лишение прав" – звучит не настолько страшно, как есть на самом деле. Дело в том, что в Норвегии Петтер сможет претендовать на новое водительское удостоверение уже через пять лет.

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Нортуг является 13-кратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира, также дважды выигрывал золотые медали на Олимпиаде-2010. Норвежец – единственный спортсмен, кто дважды удостоился неофициального звания "Король лыж". В 2018 году в возрасте 32 лет Петтер объявил о завершении карьеры.

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