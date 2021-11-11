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Вночі викрали, зранку судили: у Білорусі влаштували розправу над спортсменкою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
11 листопада, 15:38
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Противниця режиму Лукашенка Олександра Романовська знайшлася, спортсменку заарештували та оштрафували за участь у мітингах
Олександра Романовська
Олександра Романовська

Вчора вночі, по дорозі з тренування, зникла Олександра Романівська. Чемпіонка світу з фрістайлу та найкраща спортсменка Білорусі 2019 року.

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Виявилося, дівчину у такий спосіб затримали правоохоронці. А вранці спортсменку судили.

25-річній Романовській було висунуто звинувачення у порушенні встановленого порядку проведення зборів, мітингу, вуличного ходу, демонстрації, пікетування. Олександру оштрафували на 2610 білоруських рублів (майже 28000 гривень).

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Після початку протестів у Білорусі у 2020 році Олександра Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію. 18 серпня 2020 року вона підписала відкритий лист спортсменів з вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.

Раніше ми писали, що після скандалу з легкоатлеткою Крістіною Тімановською на Олімпіаді в Токіо білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання до інших країн.

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