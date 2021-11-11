Найкраща спортсменка Білорусі зникла. Вона виступала проти режиму Лукашенка

Чемпіонка світу Олександра Романовська підписала відкритий лист спортсменів з вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори

Олександра Романовська

Організація "Вільне об'єднання спортсменів Білорусі" повідомила про зникнення чемпіонки світу з лижного фристайлу в акробатичних стрибках Олександри Романовської.

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"Вчора ввечері після тренування зникла і не виходить на зв'язок найкраща спортсменка 2019 року Олександра Романовська", – наголошується у повідомленні організації.

Після початку протестів у Білорусі 2020 року Олександра Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію. 18 серпня 2020 року вона підписала відкритий лист спортсменів з вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.

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Брала участь у записі відеозвернень до спортивних діячів проти тиску на спортсменів за їхню громадянську позицію. 6 жовтня 2020 року на зустрічі фрістайлістів головного тренера національної збірної Миколу Козенка було поінформовано про те, що чемпіонку "звільнено за прогули", повідомляє Чемпіонат.

Раніше ми писали, що після скандалу з легкоатлеткою Крістіною Тімановською на Олімпіаді в Токіо білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання до інших країн.