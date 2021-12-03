На руку Україні: росіяни можуть залишитися без Олімпіади через путінську вакцину

Зараз до США та Канади можуть в'їхати лише ті, хто щепився схваленими вакцинами від коронавірусу. Звичайно, російський "Супутник V" до цього списку не входить.
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Етапи Кубка світу з фрістайлу, в рамках яких відбудеться кваліфікація до Олімпіади-2022, пройдуть у Північній Америці у грудні та січні.
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Щепитися потрібною вакциною зараз росіяни не можуть – є питання змішування вакцин, до того ж більшість з них зробили щеплення зовсім недавно. Лікарі їм не радять колоти закордонну вакцину.
Керівництво місцевої федерації звернулося до Міжнародної федерації лижного спорту та МОК, але поблажку випросити не вдалося. Єдиний варіант – зробити щеплення закордонними вакцинами, пише sports.ru.
Проліт росіян повз Олімпіаду-2022 піде на руку Україні, адже фрістайл – єдина дисципліна, де українці здобули медаль на Іграх-2018, причому золоту. Чемпіоном став Олександр Абраменко.
До речі, раніше Олімпійський чемпіон визнав Росію агресором та підтримав українських воїнів! Український фрістайліст спростував свої попередні заяви про війну між Росією та Україною