На руку Україні: росіяни можуть залишитися без Олімпіади через путінську вакцину

Російських спортсменів не пускають на змагання з фрістайлу у США та Канаду. Ці турніри важливі для відбору на Олімпіаду-2022

Російські спортсмени можуть пролетіти повз Олімпіаду-2022

Зараз до США та Канади можуть в'їхати лише ті, хто щепився схваленими вакцинами від коронавірусу. Звичайно, російський "Супутник V" до цього списку не входить.

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Етапи Кубка світу з фрістайлу, в рамках яких відбудеться кваліфікація до Олімпіади-2022, пройдуть у Північній Америці у грудні та січні.

Щепитися потрібною вакциною зараз росіяни не можуть – є питання змішування вакцин, до того ж більшість з них зробили щеплення зовсім недавно. Лікарі їм не радять колоти закордонну вакцину.

Керівництво місцевої федерації звернулося до Міжнародної федерації лижного спорту та МОК, але поблажку випросити не вдалося. Єдиний варіант – зробити щеплення закордонними вакцинами, пише sports.ru.

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Проліт росіян повз Олімпіаду-2022 піде на руку Україні, адже фрістайл – єдина дисципліна, де українці здобули медаль на Іграх-2018, причому золоту. Чемпіоном став Олександр Абраменко.

Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

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