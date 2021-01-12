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Оце так оголошення про вагітність! Українська зірка синхронного плавання знову вразила

12 січня, 08:05

Олег Люлька Олег Люлька

Анна Волошина показала свій животик під водою

Знаменита спортсменка Анна Волошина зворушливо оголосила про свою вагітність. 29-річна українка, яка двічі ставала чемпіонкою Європи з синхронного плавання, опублікувала в Instagram своє підводне фото з животиком.

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На запитання однієї з підписниць: "Дони?", Волошина відповіла: "Так, дівоче царство", давши зрозуміти, що мова йде про дівчинку.

Відзначимо, що у Анни Волошини вже росте 2-річна дочка Єва.

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Причому про "животик-2018" Анна також повідомила уболівальникам дуже оригінально – розкривши халат.

Додамо, що з літа 2019 го Анна Волошина проживає з сім'єю в США, працюючи головним тренером юніорської збірної цієї країни з синхронного плавання.

Чоловіком Волошиної є Андрій Воробей – повний тезка знаменитого українського футболіста. У недавньому пості збірної США з синхронного плавання він був представлений як "неймовірний тренер з боксу".

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Цікаво, що на одному з фото на сторінці в соцмережах чоловік Анни Волошиної зображений з донькою Євою в казино Лас-Вегаса. Цей знімок Андрій з гумором підписав: "У Вегасі як ставки приймають навіть дитяче взуття, тому Єва в одній босоніжці".

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вагітність спортсменка синхронне плавання Анна Волошина

Джерело: Сегодня|Спорт

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