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Вот это объявление о беременности! Украинская звезда синхронного плавания снова сразила наповал

12 января, 08:05

Олег Люлька Олег Люлька

Анна Волошина показала свой животик под водой

Знаменитая спортсменка Анна Волошина трогательно объявила о своей беременности. 29-летняя украинка, которая дважды становилась чемпионкой Европы по синхронному плаванию, опубликовала в Instagram свое подводное фото с животиком.

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На вопрос одной из подписчиц: "Доны?", Волошина ответила: "Да, девичье царство", дав понять, что речь идет о девочке.

Отметим, что у Анны Волошины уже растет 2-летняя дочка Ева.

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Причем о "животике-2018" Анна также сообщила болельщикам очень оригинально – распахнув халат.

Добавим, что с лета 2019-го Анна Волошина проживает с семьей в США, работая главным тренером юниорской сборной этой страны по синхронному плаванию.

Супругом Волошиной является Андрей Воробей – полный тезка знаменитого украинского футболиста. В недавнем посте сборной США по синхронному плаванию он был представлен как "невероятный тренер по боксу".

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Интересно, что на одном из фото на страничке в соцсетях муж Анны Волошиной запечатлен с дочкой Евой в казино Лас-Вегаса. Этот снимок Андрей с юмором подписал: "В Вегасе в качестве ставок принимают даже детскую обувь, поэтому Ева в одной босоножке".

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беременность спортсменка синхронное плавание Анна Волошина

Источник: Сегодня|Спорт

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