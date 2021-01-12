Вот это объявление о беременности! Украинская звезда синхронного плавания снова сразила наповал

Знаменитая спортсменка Анна Волошина трогательно объявила о своей беременности. 29-летняя украинка, которая дважды становилась чемпионкой Европы по синхронному плаванию, опубликовала в Instagram свое подводное фото с животиком.
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На вопрос одной из подписчиц: "Доны?", Волошина ответила: "Да, девичье царство", дав понять, что речь идет о девочке.
Отметим, что у Анны Волошины уже растет 2-летняя дочка Ева.
Причем о "животике-2018" Анна также сообщила болельщикам очень оригинально – распахнув халат.
Добавим, что с лета 2019-го Анна Волошина проживает с семьей в США, работая главным тренером юниорской сборной этой страны по синхронному плаванию.
Супругом Волошиной является Андрей Воробей – полный тезка знаменитого украинского футболиста. В недавнем посте сборной США по синхронному плаванию он был представлен как "невероятный тренер по боксу".
Интересно, что на одном из фото на страничке в соцсетях муж Анны Волошиной запечатлен с дочкой Евой в казино Лас-Вегаса. Этот снимок Андрей с юмором подписал: "В Вегасе в качестве ставок принимают даже детскую обувь, поэтому Ева в одной босоножке".
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