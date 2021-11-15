Увага, шахрайка! Зірку українського спорту звинуватили у присвоєнні мільйона

Дворазова чемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу з боротьби Тетяна Кіт опублікувала моторошний пост у Instagram.
Хтось обвішав під'їзд у будинку спортсменки оголошеннями. Тетяну звинуватили у тому, що вона за допомогою шахрайських схем виманювала у людей кошти. І тепер винна людям понад мільйон гривень.
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На що спортсменка відповіла так:
Всім привіт!
Хочу сказати спасибі своїм "доброзичливцям", хто так старанно намагається зіпсувати мою репутацію та пише всяку брехню на мене та розклеює ці оголошення по Львову!
Я не знаю де, коли і кому я перейшла дорогу, і за що мені такий "приємний сюрприз".
Ви не переживайте вас скоро знайдуть, і вам буде гірше!
Всім, хто бачить такі оголошення, прохання зривати і викидати їх!
Дякую всім, хто допомагає і допоможе в цій ситуації!"