Українка зупинилася в чвертьфіналі Олімпіади, але ще може поборотися за бронзу

Українська дівчина-борець вільного стилю Тетяна Кіт зупинилася в чвертьфіналі Олімпійських ігор в Токіо. Але українка ще зможе поборотися за бронзу

Тетяна Кіт програла у чвертьфіналі Олімпіади / Фото: Reuters

В 1/8 фіналу Кіт, яка потрапила на Олімпіаду в останній момент замість травмованої Аліни Грушиної-Акобії, перемогла Сівар Бусетту з Тунісу – 2:0.

Однак в чвертьфіналі шлях до медалей перепинила Хелен Маруліс з США – 0:8.

Втім, вона ж може повернути українку в гонку за бронзу, якщо зможе вийти в фінал змагань. В цьому випадку Тетяна візьме участь у втішному турнірі за бронзові нагороди.

Півфінальний поєдинок Маруліс проведе сьогодні після 12:00.

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