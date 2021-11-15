Внимание, мошенница! Звезду украинского спорта обвинили в присвоении миллиона

Двукратная чемпионка Европы и бронзовая призерка чемпионата мира по борьбе Татьяна Кит опубликовала жуткий пост в Instagram.
Кто-то обвешал подъезд в доме спортсменки объявлением. Татьяну обвинили в том, что она с помощью мошеннических схем выманивала у людей средства. И теперь должна людям более миллиона гривен.
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На что спортсменка ответила так:
Всем привет!
Хочу сказать спасибо своим "доброжелателям", кто так усердно пытается испортить мою репутацию и пишет всякую ложь на меня и расклеивает эти объявления по Львову!
Я не знаю где, когда и кому я перешла дорогу, и за что мне такой "приятный сюрприз".
Вы не переживайте вас скоро найдут, и вам же будет хуже!
Всем видящим такие объявления просьбу срывать и выбрасывать их!
Всем спасибо, кто помогает и поможет в этой ситуации!"